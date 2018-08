Líder separatista de Donetsk morto em explosão

RTP31 Ago, 2018, 19:15 / atualizado em 31 Ago, 2018, 19:18 | Mundo

“O dirigente da República Popular de Donetsk, Alexander Zakharchenko, morreu num ataque terrorista”, anunciou a agência DAN, acrescentando que as “circunstâncias estão a ser averiguadas”.







A explosão aconteceu cerca das 17h30 locais (15h30 em Lisboa) num café do centro da cidade de Donetsk, capital da região com o mesmo nome.





Antigo mecânico e depois empresário, Zakharchenko foi um dos comandantes dos separatistas desde o início do conflito com o exército ucraniano, em 2014, após a anexação da Crimeia pela Rússia.





Em novembro, meses depois de os territórios rebeldes do leste da Ucrânia proclamarem a independência daquela região, Zakharchenko foi eleito presidente da “República Popular de Donetsk” com 81% dos votos.

Ato "cobarde"





Nos últimos anos, vários comandantes separatistas têm sido mortos em atos que atribuem aos serviços especiais ucranianos.





A Rússia já reagiu à morte deste líder separatista próximo de Moscovo, que vai ser tratado e investigado como um caso de “terrorismo internacional”.





Em comunicado divulgado pelo Kremlin, o Presidente russo diz que se tratou de um ato “cobarde” com a intenção de destabilizar uma paz muito frágil naquela região.





Em resposta a esta acusação, Yelena Gitlyanskaya, porta-voz dos serviços de segurança da Ucrânia, a morte do líder separatista foi o resultado de “vários anos de luta interna entre os terroristas e os seus patrocinadores russos”.





(com agências)

“Aqueles que escolheram o caminho do terror, da violência e do medo não querem uma solução pacífica para o conflito”, disse Vladimir Putin, sem culpar diretamente as autoridades ucranianas.Já o Ministério russo dos Negócios Estrangeiros aponta que Kiev foi responsável por esta morte, segundo as declarações da porta-voz Maria Zakharova à televisão estatal.