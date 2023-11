Líder Supremo do Irão avisa Hamas: "Não iremos entrar na guerra por vossa causa"

"Não nos avisaram previamente do vosso ataque de 7 de outubro contra Israel e não iremos entrar na guerra por vossa causa", afirmou Khamenei ao líder do Hamas no início de novembro, quando ambos se reuniram em Teerão, de acordo com três altos responsáveis sob anonimato.







O Irão é um apoiante de longa data do Hamas.





Uma as fontes citadas, próxima da direção do Hamas, garantiu à Agência Reuters que Ali Khamenei pressionou Ismail Haniyeh acontra Israel.A atual crise no Médio Oriente marca a primeira vez que o chamado Arco da Resistência, uma aliança militar construída pelo Irão nas últimas quatro décadas para se opor ao poder isarelita e americano no Médio Oriente, se mobilizou em múltiplas frentes em simultâneo.O Hezbollah tem-se envolvido nos piores confrontos com Israel dos últimos 20 anos, enquanto milícias apoiadas pelo Irão têm atacado forças norte-americanas no Iraque e na Síria. Os Houthi do Iémen, igualmente apadrinhados por Teerão, têm lançado mísseis e drones contra alvos israelitas.Mohanad Hage Ali, especialista do Hezbollah no Carnegie Middle East Center, em Beirute, afirmou quecom adversários bem mais poderosos militarmente.

"Quando se acorda o urso com um tal ataque, é muito difícil para os vossos aliados manter a mesma posição que vocês", explicou à Reuters.







