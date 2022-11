Líder supremo dos talibãs ordenou punições segundo lei islâmica no Afeganistão

, escreveu o porta-voz do movimento talibã que governa o Afeganistão, numa mensagem divulgada no Twitter . Segundo o mesmo, o líder supremo dos talibã ordenou que todos os juízes do país comecem a punir os criminosos de acordo com esta lei, se os crimes forem violações desta – referindo-se a delitos que a lei islâmica considera os “mais graves” e para os quais estão previstas penas rígidas.Entre os crimes previstos como violações da Sharia incluem-se. A condenação por alguma destas acusações exige um elevado grau de prova, incluindo, nos casos de adultério, a confissão ou testemunho de quatro homens muçulmanos adultos.

Embora não tenham sido definidos exatamente quais os crimes e as punições previstas a que se refere Akhundzada, os especialistas afirmam que, sob a lei Sharia, as penas podem incluir castigos corporais, como amputações, chicotadas em público e apedrejamento.







A Sharia é o sistema jurídico pelo qual se regem os islamitas e baseia-se num conjunto de normas derivadas do Corão, citações e condutas do profeta Maomé e ainda de jurisprudência das fatwas (leis religiosas do Islão). Segundo os talibãs, no que assumiram o poder do Afeganistão no ano passado, a Sharia funciona como a diretriz para a vida que todos os muçulmanos deviam seguir, tanto a nível familiar como financeiro.

Direitos das mulheres penalizados



Quando a organização assumiu, de novo, o poder no país, os talibãs asseguraram que seriam mais flexíveis na aplicação da lei Sharia. Mas, nos últimos meses, a leis rígidas e a interpretação rigorosa do Islão têm sido retomadas. Em particular as mulheres, que tem visto os seus direitos a serem negados, perdendo empregos e passando a receber salários baixos, e ainda sendo excluídas da vida pública.



A maioria das mulheres afegãs é obrigada a ficar em casa, está proibida de viajar sem estar acompanhada por um parente do sexo masculino e tem de usar burca ou hijab quando sai de casa.



Na semana passada, os talibãs anunciaram ainda a proibição de qualquer mulher visitar parques, feiras, banhos públicos e até ginásios.



“Os ginásios estão fechados para as mulheres porque os treinadores eram homens e alguns eram ginásios mistos”, disse à AFP Mohammad Akif Sadeq Mohajir, porta-voz do Ministério para a Prevenção do Vício e Promoção da Virtude.



Segundo os talibãs, estas limitações estão agora a ser aplicadas porque as leis islâmicas não estavam a ser seguidas.