Líder supremo iraniano pede ampla participação popular nas presidenciais

"Todos os centros do poder satânico no mundo que se opõem à República Islâmica também se opõem às eleições e, com as suas ferramentas políticas e mediáticas, procuram manipular o povo contra as eleições", advertiu o dirigente.

Durante um discurso transmitido pela televisão, Ali Khamenei declarou que "a participação popular dará mais dignidade ao sistema da República Islâmica".

"Você determina o destino do país com o seu voto (...). A República Islâmica é feita com a participação do povo", sublinhou, ciente de que as sondagens mostram que a intenção de participação é baixa, entre 38% e 45%.

No seu discurso, Khamenei pediu aos iranianos que ignorem aqueles que desencorajam a população, citando "inimigos" externos e de dentro do país.

Na sua opinião, os inimigos visam "desestimular a população" para que esta se abstenha nas eleições, visto que "na verdade, pretendem enfraquecer o sistema".

"Se a participação do povo for reduzida, teremos maior pressão do inimigo", alertou.

"Todos os iranianos devem participar nas eleições, independentemente dos seus gostos políticos", enfatizou Khamenei, acrescentando que uma alta participação dará "maior poder ao Presidente para usar o potencial do país".

Dirigindo-se àqueles que estão em dúvida se irão votar ou àqueles que acham que as eleições são inúteis, o dirigente afirmou que "têm o direito de não participar, mas devem ter presente que não ir às urnas não resolverá os problemas".

Mais de 59 milhões de iranianos vão às urnas na sexta-feira para eleger o novo Presidente, numa eleição marcada pela presença maioritária de candidatos conservadores, entre os quais se destaca o responsável pelo poder judiciário iraniano, Ebrahim Raisi.