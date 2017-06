Líder trabalhista defende demissão da primeira-ministra britânica

Carlos Santos Neves - RTP 05 Jun, 2017, 12:34 / atualizado em 05 Jun, 2017, 13:29 | Mundo

Em declarações citadas pela ITV, Corbyn não vai ao ponto de exigir diretamente a demissão da governante conservadora. Mas diz estar a fazer eco de apelos nesse sentido por parte de “pessoas muito responsáveis” que estão nesta altura “muito preocupadas” com o currículo de May enquanto titular da pasta do Interior no anterior Governo de David Cameron.Já esta segunda-feira, ao retomar a campanha para as legislativas de quinta-feira, Theresa May aludiu aos cortes nas polícias, assegurando que os orçamentos para operações de contraterrorismo foram sempre “protegidos”.



Quando questionado sobre se estaria disposto a secundar apelos à demissão da primeira-ministra, o líder do Partido Trabalhista respondeu: “Certamente que o faria”.



“Tem havido apelos sobre isto de pessoas muito responsáveis, que estão muito preocupadas por ela ter estado todo este tempo no Ministério do Interior, ter presidido a estes cortes nos números da polícia e agora termos um problema. Sim, temos um problema, não devíamos ter cortado nos números da polícia”, sustentou Jeremy Corbyn.



O número um do Labour temperou, no entanto, o seu posicionamento, ao ser questionado sobre um eventual apelo direto à demissão de May.



“Temos uma eleição na quinta-feira e talvez seja a melhor oportunidade para lidar com isso”, contrapôs.



Theresa May tem sido amplamente criticada a partir das fileiras da oposição desde o atentado suicida na Arena de Manchester, há duas semanas.



A questão reacendeu-se com o atentado da noite de sábado em Londres, entretanto reivindicado pelo Estado Islâmico.



Na base da barragem de críticas estão os cortes implementados nas forças de segurança nos anos da governação de Cameron, quando May era ministra do Interior. Enquanto a atual primeira-ministra tutelou esta pasta, as ruas das cidades britânicas perderam 20 mil agentes policiais.