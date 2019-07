Líderes atuais ignoram o dever de servirem os seus povos, acusa neto de Nelson Mandela

António Mateus - RTP26 Jul, 2019, 08:19 | Mundo

“Os líderes atuais esqueceram a sua maior responsabilidade que é servir os seus povos”, sublinhou. “Um líder existe para servir, escutar, agir pelos que não o podem fazer. E não para dizer que são os melhores, os mais fortes, os mais rápidos. Não”.



António Mateus, com imagem de Fernando Nobre e Marques de Almeida - RTP



António Mateus esteve destacado durante uma década na África do Sul desde a libertação de Nelson Mandela, em 1990, e é autor de dois livros sobre o líder histórico anti-apartheid: Mandela: a Construção de Um homem, Oficina do Livro, e Mandela: O Rebelde Exemplar, Editora Planeta.

“Estamos ali para questionar:”, insistiu o co-fundador e co-presidente da Fundação Africa Rising, que se deslocou a Portugal no 10.º aniversário do Dia Mundial Mandela, para formalizar, com a Associação Patrulheiros, o lançamento de um projeto de criação do Bosque Madiba, na Mata do Bussaco.Confrontado com o facto de o primado da dignidade dos cidadãos ter estado sempre “na primeira linha da existência de Madiba” e ser omisso na generalidade da prática política dos nossos dias, Ndaba sublinhou a urgência dessa denúncia.“Sim, sim! Porque vivemos numa nova era de hiperconsumismo e hipercapitalismo. É tudo nós, nós, nós!”, reiterou o neto que viveu com Nelson Mandela durante duas décadas (desde os 11 anos), quando o segundo filho mais velho de Madiba (do primeiro casamento deste, com Evelyn) morreu de complicações cardio-respiratórias derivadas de SIDA.“Uma pessoa com posição privilegiada e educação tem a obrigação, a responsabilidade, de garantir que todos os outros têm dignidade e integridade para se erguerem como seres humanos e serem respeitados como tal”.Neste contexto, frisou que o período de convívio diário com o avô o marcou para o resto da vida e lhe imprimiu a ética de liderança servidora, praticada sem vacilação ou concessões pelo primeiro Presidente não-branco da África do Sul (eleito em 1994, nas primeiras eleições multirraciais do país).Uma experiência de vida que reuniu em livro por ele publicado no ano passado, sob o título“Um líder deve ter como primado escutar e falar com as pessoas, para saber como pode ajudá-las a garantir que avançam como um todo e não como grupo específico”, sublinhou antes de insistir: “Não como um grupo específico mas como Nação, como continente, como povo em geral”.“Esquecemo-nos quenos recorda que eu sou humano graças a si, graças a nós. Compreende? No momento em que deixamos alguém para trás esquecemos a nossa humanidade”.Ndaba chegara pouco antes à entrevista na sede da RTP, em Lisboa, acabado de desembarcar de um voo noturno de Nova Iorque e, apesar da noite mal dormida e da hora matinal, já fala animado, com gestos largos de braços, ao saber que o seu interlocutor acompanhara o seu avô durante cerca de uma década, como jornalista destacado na África do Sul.“Madiba não via as pessoas como, quando se tratava de diferenças raciais, religiosas, género, estatuto social ou académico. Para alguém como Ndaba, que conviveu com essa realidade de seu avô, como encara as atitudes discriminatórias nos dias de hoje, mesmo as que impõem diferenciações ditas “positivas”?, questionou a RTP.“Nós temos uma humanidade comum partilhada e um destino comum partilhado. E está na hora de pormos as nossas diferenças de lado porque não nos levam a lado algum”, respondeu Ndaba. “Quando conseguirmos pôr as diferenças de lado e celebrar o que temos em comum conseguiremos eliminar as fraquezas e valorizar os pontos fortes, para nos libertarmos do preconceito, da SIDA e da discriminação”.O neto de Mandela questiona depois o jornalista e responde à sua própria questão: “Porque é que queremos construir um mundo melhor? Porque temos filhos e queremos que eles descubram coisas novas para combater e não as mesmas que nós combatemos há 100, 200 ou 500 anos. Queremos novos desafios”.“Queremos avançar na Medicina, na Ciência, na Tecnologia, mas temos de o fazer juntos”, insistiu. “ Sabe, há um provérbio africano que diz: se queres ir depressa vai sozinho, mas se queres ir longe vai acompanhado”, acrescentou, falando de forma intencionalmente lenta, com um sorriso rasgado.