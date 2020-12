Líderes da Câmara dos Representantes e do Senado vacinados

Nancy Pelosi e Mitch McConnell foram os primeiros membros do Capitólio a receber a imunização.



Há uma diretiva presidencial para que todos os membros do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e das agências com poderes executivos tenham prioridade na vacinação, de forma a manterem a capacidade de governação do país.