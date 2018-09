Líderes da CPLP reúnem-se hoje depois de intervenções no debate geral da ONU

Lusa25 Set, 2018, 09:46 | Mundo

O debate vai ser inaugurado hoje pelas 09h00 em Nova Iorque (14h00 em Lisboa) com a intervenção do Presidente do Brasil, Michel Temer.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também vai fazer uma intervenção na abertura do Debate Geral, seguido pelo Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, da França, Emmanuel Macron e do Irão, Hassan Rouhani, entre outros.

À tarde, na continuação dos trabalhos, falará o Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, que segundo um comunicado da presidência moçambicana, vai apresentar o compromisso do país com a consolidação da paz e reconciliação nacional.

O debate geral deste ano tem como tema: "Tornar a ONU relevante para todos: Liderança global e responsabilidade partilhada para sociedades pacíficas, equitativas e sustentáveis".

A reunião informal dos chefes de Estado e de governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), tem início às 16h00 locais, 21h00 em Lisboa, com uma duração esperada de duas horas e meia.

Vão estar presentes o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, ao lado dos representantes lusófonos.

A reunião é promovida por Cabo Verde, país que assume a presidência temporária da CPLP.

Hoje, o Presidente da República português participa também num evento de alto-nível sobre ação para a manutenção de paz.

O ministro dos Negócios Estrangeiros participa num evento da ONU sobre a pena de morte e noutro sobre o combate à poluição provocada pelo plástico. O dia termina com o Jantar Transatlântico, promovido pelo Departamento de Estado norte-americano.

O Presidente do Brasil participa também numa reunião de chefes de Estado dos países do Mercado Comum do Sul, mais conhecido como Mercosul, às 11h00 horas locais. Também hoje, realiza-se na ONU uma Reunião Ministerial do G4, com representantes da Alemanha, Brasil, Índia e Japão.