Líderes da NATO discutem invasão russa em cimeira virtual

Esta cimeira extraordinária por videoconferência foi convocada na quarta-feira pelo secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, que a justificou com a necessidade de os Aliados, entre os quais Portugal, discutirem os próximos passos a dar face ao "ato brutal de guerra" lançado pela Rússia contra a Ucrânia.

"A paz no nosso continente foi destruída. Temos agora uma guerra na Europa numa escala e tipo que pensávamos pertencer ao passado [...]. Convoco uma cimeira virtual de líderes da NATO para discutirmos o caminho em frente", declarou Stoltenberg, numa conferência de imprensa no quartel-general da organização, em Bruxelas, após uma reunião do Conselho do Atlântico Norte, que decidiu ativar os planos de defesa da Aliança.

"Este é um passo prudente e defensivo, para proteger as nações aliadas durante esta crise, e permitir-nos-á deslocar capacidades e forças, incluindo a força de resposta da NATO, para onde for necessário [...]. A missão fundamental da NATO é proteger e defender todos os Aliados. Não deve haver espaço para qualquer erro de cálculo ou mal-entendido: um ataque a um será encarado como um ataque a todos", advertiu o secretário-geral da organização.

Na quinta-feira, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já anunciou que o dispositivo da NATO na Alemanha será reforçado com tropas norte-americanas, garantindo que defenderá "cada centímetro do território da NATO".

Em Portugal, o Conselho Superior de Defesa Nacional deu parecer favorável, por unanimidade, a propostas do Governo para a eventual participação de meios militares portugueses em forças de prontidão da NATO.

"O Conselho deu, por unanimidade, parecer favorável às propostas do Governo para a participação das Forças Armadas Portuguesas no âmbito da NATO, que se seguem: 1. Ativação da `Very high readiness Joint Task Force` (VJTF) e das `Initial Follow-On Forces Group` (IFFG) para eventual empenhamento nos planos de Resposta Graduada da NATO. 2. Eventual antecipação do segundo para o primeiro semestre de projeção de uma companhia do Exército para a Roménia", lê-se num comunicado.

Este comunicado foi divulgado cerca de meia hora depois do final da reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional, órgão de consulta presidido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocada de urgência na quinta-feira.

Também hoje, Bruxelas acolhe uma reunião extraordinária, em formato presencial, dos chefes da diplomacia da UE para a adoção formal das sanções adotadas pelos chefes de Estado e de Governo dos 27 no Conselho Europeu extraordinário de quinta-feira à noite.