Líderes da Sérvia e do Kosovo encontram-se quinta-feira em Bruxelas

Durante a videoconferência de hoje, patrocinada pela França, Alemanha e União Europeia (UE), foi "decidido que o Presidente sérvio, Aleksandar Vucic, e o primeiro-ministro kosovar, Avdullah Hoti, vão retomar este diálogo de normalização no domingo através de videoconferência e na quinta-feira de forma presencial em Bruxelas", declarou em comunicado o Eliseu após o final da reunião.

Inicialmente, esta previsto que a reunião de domingo implicasse um encontro físico, que depois foi adiado para quinta-feira.

"As perspetivas sobre este diálogo são muito difíceis, mas verifica-se um empenhamento de todos para que se proceda etapa por etapa", segundo a mesma fonte.

"Hoje ficou registado que a liderança é europeia", acrescentou o comunicado.

Os Estados Unidos também tentaram recentemente relançar o diálogo, que permanece bloqueado há 18 meses, sobre um dos mais complexos conflitos territoriais da Europa.

"A questão consiste em afirmar que esta região da Europa tem vocação para a integração, a paz, a estabilidade, uma grande proximidade com a UE. Neste caso, existe também um teste à liderança europeia", assinalou o texto.

A intervenção do exército da Sérvia no Kosovo em 1998 para combater os pró-independentistas albaneses motivou o envolvimento da NATO através de intensos ataques aéreos contra a Sérvia, e ainda no Montenegro, entre março e junho de 1999, quando foi assinado um acordo de tréguas em Kumanovo, cidade da Macedónia do Norte.

Na sequência desde acordo, o Conselho de Segurança da ONU aprovou a resolução 1244 que confirmava a integridade territorial da Sérvia, mas impôs um protetorado internacional com importante contingente da NATO.

O Kosovo, cerca de 1,8 milhões de habitantes e ex-província sérvia com larga maioria de população albanesa, autoproclamou a independência em 17 de fevereiro de 2008, reconhecida de imediato pelos Estados Unidos e Reino Unido e, progressivamente, por 22 dos 27 Estados-membros da União Europeia (UE).

Belgrado recusou reconhecer a independência da sua antiga província, que também não foi legitimada pela Rússia, China, Índia ou África do Sul.