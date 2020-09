Líderes da Sérvia e Kosovo reúnem-se hoje em Bruxelas com responsáveis europeus

O Presidente da Sérvia, Alexander Aleksandar Vucic, e o primeiro-ministro kosovar, Avdullah Hoti, deslocam-se hoje a Bruxelas para novas conversações com responsáveis europeus no âmbito do diálogo mediado pela União Europeia.