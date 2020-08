Líderes da UE debatem crise na Bielorrússia esta quarta-feira

Depois de os chefes de diplomacia da UE já terem realizado também uma reunião extraordinária por videoconferência, na última sexta-feira, decidindo então desencadear novas sanções contra os responsáveis pela repressão violenta das manifestações a contestar a recondução de Alexander Lukashenko e pela "falsificação" do ato eleitoral, a situação na Bielorrússia será agora discutida ao nível dos líderes dos 27.Além de sublinhar a ideia de que o povo da Bielorrússia tem o direito de determinar o seu futuro e escolher os seus líderes de forma livre, defendendo a celebração de novas eleições livres e transparentes, o Conselho Europeu deverá também deixar uma advertência contra qualquer interferência externa, numa mensagem destinada a Moscovo.Há mais de uma semana que a Bielorrússia é palco de uma onda de protestos contra a reeleição do presidente, Alexander Lukashenko, que muitos, incluindo a UE, consideram fraudulenta.

No poder há 26 anos, Alexander Lukashenko obteve, segundo a comissão eleitoral central do país, mais de 80% dos votos no dia 9 de agosto, conquistando o seu sexto mandato.