Líderes da UE declaram-se mais unidos que nunca

Foto: Reuters

Os presidentes da Comissão, Parlamento e Conselho europeus partilharam a visão comum de que este é um dia peculiar e aproveitaram para lançar avisos ao Reino Unido, nomeadamente no que diz respeito às negociações para um possível acordo comercial.

Quanto aos próximos 11 meses de negociações com o Reino Unido, enquanto este atravessa o período de transição, o presidente do Conselho Europeu garantiu que a UE continuará “a ser leal para com o Reino Unido, como tem sido ao longo dos últimos três anos”.