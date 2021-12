Líderes da UE discutem tensões a Leste na primeira cimeira de Scholz

A agenda deste Conselho Europeu volta ainda a ser consagrada ao combate à pandemia da covid-19, tema incontornável há quase dois anos e reavivado com o surgimento da nova variante Ómicron, com os líderes dos 27 a discutirem ainda os preços da Energia, a futura política de segurança e defesa da União e os preparativos da cimeira com a União Africana (UA), prevista para o início de 2022.Num contexto de escalada de tensão com a Rússia e a Bielorrússia, o Conselho Europeu foi antecedido, na quarta-feira, da VI Cimeira da Parceria Oriental, com os líderes da Ucrânia, Arménia, Azerbaijão, Geórgia e Moldova, mas sem a Bielorrússia ‘de’ Alexander Lukashenko, que suspendeu a sua participação nesta parceria.Na conferência de imprensa no final da reunião da Parceria Oriental, os presidentes do Conselho Europeu, Charles Michel, e da Comissão, Ursula von der Leyen, destacaram que todos foram unânimes em

Situação económica em avaliação







O Conselho Europeu de hoje, no qual o comportamento de Moscovo e Minsk voltará então a ser abordado mas já só entre os 27, será seguido, já ao início da noite, de mais uma brevePortugal está representado pelo primeiro-ministro António Costa, naquele que é o seu primeiro Conselho Europeu desde a dissolução da Assembleia da República e convocação de eleições legislativas antecipadas para 30 de janeiro próximo.Este Conselho assinala também a estreia de Olaf Scholz, que ocupará na sala de reuniões do Conselho a cadeira – ao lado de António Costa – que foi ocupada por Angela Merkel ao longo dos últimos 16 anos e 107 cimeiras europeias.





Ainda antes da cimeira, com início agendado para as 10h00 locais (9h00 de Lisboa), Scholz, Costa e outros líderes socialistas europeus reúnem-se, a partir das 8h30, na tradicional "mini-cimeira" do Partido Socialista Europeu, que antecede os Conselhos Europeus.

O secretário-geral do PS intervirá num painel juntamente com Scholz, o chefe de Governo espanhol, Pedro Sánchez, e ainda os primeiros-ministros de Suécia, Dinamarca e Malta.