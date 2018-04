Líderes das Coreias sublinham objetivo comum de desnuclearização

Serão suspensas todas as formas de hostilidade, afirmou o líder da Coreia do Sul, que sublinhou não haver qualquer hipótese de voltar atrás no tempo.



Na declaração assinada por ambas as partes é explicada a desnuclearização que será feita de forma "faseada" e à medida que for aliviada a tensão e forem feitos progressos substanciais na construção de confiança mútua em termos militares.



Kim Jong-un falou depois do Presidente da Coreia do Sul, deixando uma mensagem de união.