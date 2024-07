Líderes democratas no Congresso apoiam Kamala Harris

Schumer disse, numa conferência de imprensa conjunta com Jeffries, que a "decisão altruísta" do Presidente norte-americano, Joe Biden, de abdicar da sua candidatura "deu ao Partido Democrata a oportunidade de se unir em torno de um novo candidato".

O político democrata indicou que os dois líderes esperaram para manifestar o seu apoio até que a atual vice-presidente conseguisse o apoio de delegados suficientes no partido para se tornar candidata contra o republicano Donald Trump.

Schumer indicou que falou com Harris no domingo e que ela transmitiu que queria ganhar a nomeação do Partido Democrata para a corrida presidencial "por conta própria".

O seu colega na Câmara dos Representantes acrescentou que a dirigente democrata está "pronta e determinada" para liderar o país.

Joe Biden anunciou no domingo a desistência da sua campanha de reeleição e o apoio a Kamala Harris como possível sucessora depois de semanas de pressão interna para desistir da corrida.

O líder da Casa Branca, de 81 anos, cuja condição de saúde tem vindo a ser questionada, vai explicar na quarta-feira a sua decisão num discurso à nação.

Para ser candidata contra Trump em novembro, a vice-presidente norte-americana, de 59 anos e que tem vindo a somar apoios de influentes figuras do partido e grandes quantidades de financiamentos de campanha, tem de ser confirmada pelos delegados na Convenção Nacional Democrata, que vai decorrer em Chicago de 19 a 22 de agosto.