Líderes devem reduzir ângulo da cooperação com África

Em declarações à Lusa, Martins da Cruz considera que esta é a solução para assegurar o cumprimento de compromissos assumidos, defendendo que devem ser os países com relações seculares com África devem "assumir o leme da reunião".

Mesmo assim, não espera que a cimeira alcance "um sucesso completo", numa conjuntura económica que não é fácil para a Europa e depois de este bloco ter "falhado redondamente" nos eixos regionais, assumidos com o continente africano na cimeira de 2017, além de ter perdido terreno para a China.

Na opinião do antigo ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE), a cimeira terá sempre "o efeito positivo, político, que é sentar todos à mesma mesa" os líderes da África e da Europa.

"Porque isto significa sensibilizar os chefes do governo e as diplomacias dos países europeus, para quem a África não consta nas cinco ou dez primeiras prioridades, para as questões africanas", sublinhou.

"Estou a referir-me concretamente a países do centro e do leste europeu", para quem a África, não é manifestamente importante, como é para Portugal ou França.

Além disto, na sua opinião, deveria sair da cimeira um entendimento concreto, "se a lucidez dos chefes de Estado, que é isso que esperamos deles, e dos chefes de governo souberem reduzir o ângulo das cooperações com África".

O antigo MNE defende um "desenvolvimento económico [de África], passando pelas empresas", com disponibilidade de crédito, "como fazem os chineses, ou a banca espanhola para as empresas espanholas para Angola, Moçambique e Cabo Verde, mas que não faz a banca portuguesa".

Depois como segunda prioridade, "a segurança, que é um problema grave, porque está-se a agravar o ritmo de golpes de Estado e de regressão democrática em África. E isso é uma coisa que se deve procurar evitar", defendeu.

Quanto à terceira prioridade, "é inconcebível, como é que nós estamos a deixar morrer centenas de pessoas a atravessar o Mediterrâneo", afirmou.

No seu entender, "a Europa ainda não foi capaz de ter uma política migratória comum, que passa por regular a questão com os países africanos, ajudar a desenvolvê-los. Aqui, voltamos à primeira fase, que é o desenvolvimento económico, que é muito importante para estes países".

Para mais, quando, com pandemia de covid-19, a situação social agravou-se e "há populações com fome".

Depois "temos que estar atentos, como europeus, a estas consequências todas" para "não deixar ser a China a tomar conta de tudo", alertou.

Quanto ao sucesso desta primeira cimeira União Europeia - União Africana, após 2017, que se realizará entre 17 e 18 de fevereiro em Bruxelas, o antigo chefe da diplomacia mostra-se cético.

"Há vários fatores que podem criar aspetos mais negativos nas relações entre a Europa e a África", afirmou, acrescentando: "o primeiro e, porventura, o mais importante é que, nos últimos 10 a 15 anos, a Europa deixou-se completamente ultrapassar pela China na atenção política, estratégica e económica em relação à África".

"Depois, nós estamos há dois anos (...) numa pandemia de covid-19 e, neste contexto, a África foi completamente esquecida pela Europa", frisou.

Além disso, na essência das relações entre a União Europeia e a África, a União Europeia traçou os chamados eixos estratégicos regionais na cimeira de 2017 - Corno de África, Golfo da Guiné e Sahel - e "falhou redondamente" nos três.

A somar a isto, "os eixos da cooperação também não são fantásticos", adiantou.

Sobre tudo isto, "os chefes de Estado africanos ainda têm uma visão pior da Europa do que aquela que descrevi aqui", assegurou.

Em relação aos temas da cimeira - "o que é que a Europa pode oferecer para os jovens?" ou ainda o que pode dar no campo da segurança - Marins da Cruz mantém o ceticismo: "os golpes de Estado sucedem-se e, além disso, já há países onde os mercenários russos da organização Wagner estão a mandar, e a substituir as forças do país"-

"São temas que dizem muito seguramente nas 27 capitais europeias e em Bruxelas, mas tanto quanto eu sei (...)dizem pouco à larga maioria dos países africanos, que estão à espera é de soluções concretas para os problemas que têm, agravados com a pandemia", salientou.

Fontes diplomáticas europeias adiantaram na terça-feira que para a primeira cimeira entre União Europeia (UE) e União Africana (UA) desde 2017 são esperados em Bruxelas os chefes de Estado e/ou de Governo da generalidade dos Estados-membros de ambas as organizações, com exceção dos quatro países atualmente suspensos pela UA devido a golpes de Estado (Burkina Faso, Mali, Sudão e Guiné-Conacri) e, eventualmente, uma ou outra ausência de última hora.

Os PALOP deverão estar todos representados ao mais alto nível, tendo as mesmas fontes indicado que são esperados os chefes de Estado de Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, e o vice-presidente da República de Angola.

Portugal estará representado pelo primeiro-ministro, António Costa, que participará em duas das sete mesas-redondas temáticas que serão organizadas ao longo dos dois dias da cimeira, além das cerimónias de abertura e de encerramento, que contarão com o conjunto de líderes.

A VI cimeira UE-África estava originalmente marcada para 2020, mas foi sendo sucessivamente adiada devido à pandemia de covid-19, que impediu designadamente que ocorresse durante a presidência portuguesa do Conselho da UE no primeiro semestre de 2021.