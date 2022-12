Líderes do Congresso criticam atos violentos de `bolsonaristas` em Brasília

Os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, as duas casas do poder legislativo brasileiro, criticaram as ações violentas cometidas por `bolsonaristas` em Brasília, capital do país, na segunda-feira depois da prisão de um ativista acusado de promover atos antidemocráticos.