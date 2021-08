Líderes do G7 reúnem-se hoje para discutir o cenário no Afeganistão

Pressionados pelo tempo, os líderes do G7 reúnem-se hoje, para discutir o cenário no Afeganistão. O presidente norte-americano Joe Biden terá de decidir se dá mais tempo para a conclusão do processo de retirada de pessoas do país, já que o governo do Reino Unido defende que os voos de repatriamento, a partir do aeroporto de Cabul, devem continuar para lá do dia 31 de Agosto.