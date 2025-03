Líderes dos 27 dão luz verde para o plano de Bruxelas para reforçar a defesa europeia

(em atualização)





A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs esta semana um plano, denominado "Rearmar a Europa", que visa mobilizar cerca de 800 mil milhões de euros, incluindo 150 mil milhões em empréstimos, para reforçar as capacidades de defesa do continente europeu.



O Conselho Europeu, que reúne os chefes de Estado e de Governo dos 27 Estados-membros, "destaca a necessidade de aumentar substancialmente as despesas com a defesa", segundo o texto de uma declaração conjunta dos países da UE.





"A União Europeia acelerará a mobilização dos instrumentos e do financiamento necessários para reforçar a segurança da União Europeia e a proteção dos nossos cidadãos. Ao fazê-lo, a União reforçará a sua prontidão global em matéria de defesa, reduzirá as suas dependências estratégicas, colmatará as suas lacunas críticas em termos de capacidades e reforçará a base tecnológica e industrial europeia de defesa em toda a União, de modo a estar em condições de fornecer melhor o equipamento nas quantidades e ao ritmo acelerado necessários", indicam as conclusões aprovadas esta quinta-feira pelos chefes de Governo e de Estado da UE.