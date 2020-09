Líderes dos países do sul da Europa reunidos em cimeira para afinar estratégia comum

A enviada especial da Antena 1, Rosário Salgueiro, conta-nos que, entre os temas principais na agenda, está a crise sanitária, e também a tensão entre a Turquia e a Grécia, no mar Mediterrâneo.



António Costa é um dos sete líderes políticos a marcar presença nesta cimeira de países do sul da Europa, marcada para hoje, na ilha da Córsega, no mar Mediterrâneo.