Líderes europeus aprovam passagem à segunda fase das negociações do Brexit

RTP15 Dez, 2017, 11:41 / atualizado em 15 Dez, 2017, 11:45 | Mundo

A aprovação da passagem à segunda fase das negociações para a saída do Reino Unido da União Europeia foi confirmada pelo presidente do Conselho Europeu no Twitter.



“Os líderes europeus concordaram em avançar para a segunda fase do Brexit. Parabéns primeira-ministra Theresa May”, escreveu Donald Tusk na rede social.





EU leaders agree to move on to the second phase of #Brexit talks. Congratulations PM @theresa_may — Donald Tusk (@eucopresident) 15 de dezembro de 2017

A decisão dos líderes europeus já era esperada e segue a recomendação emanada da Comissão Europeia. Há precisamente uma semana, o executivo de Jean-Claude Juncker considerou terem sido alcançados "progressos suficientes" na primeira fase das negociações, relativas aos termos do "divórcio".O acordo foi alcançado, designadamente nos domínios dos direitos dos cidadãos, "fatura" a pagar por Londres no quadro dos compromissos financeiros assumidos, e a questão da ausência de fronteira entre Irlanda e Irlanda do Norte.(Em Atualização)