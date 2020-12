Líderes europeus chegam a acordo sobre meta climática mais rígida para 2030

Europe is the leader in the fight against climate change.



We decided to cut our greenhouse gas emissions of at least 55% by 2030. #EUCO pic.twitter.com/XfoCacHoq0 — Charles Michel (@eucopresident) December 11, 2020

Great way to celebrate the first anniversary of our #EUGreenDeal!



#EUCO has endorsed our ambitious proposal for a new EU climate target.



Europe will reduce emissions by at least 55% by 2030.



It puts us on a clear path towards climate neutrality in 2050. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 11, 2020

O acordo foi anunciado pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, depois de um longo debate que se prolongou durante a madrugada."A Europa é líder na luta contra as alterações climáticas. Decidimos reduzir as nossas emissões de gases com efeito de estufa pelo menos 55% até 2030", escreveu na rede social Twitter Charles Michel.Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirma que o acordo agora alcançado permite colocar a Europa “no caminho claro para a neutralidade climática em 2050”.

Para Bruxelas, o acordo oferece a possibilidade de a Europa afirmar a sua liderança climática no cenário global. A União Europeia vai apresentar a sua meta numa reunião virtual de líderes mundiais das Nações Unidas no sábado.

Em 2019, o Conselho Europeu já se tinha comprometido atingir a neutralidade climática em 2050, tendo a Polónia - com mais de 75 por cento da sua economia e cerca de 80 mil mineiros dependentes da indústria do carvão – recusado assinar a declaração, na altura., substituindo a meta anteriormente estipulada na lei Europeia do Clima que previa um corte de 40 por cento das emissões.Já o Parlamento Europeu (PE) aumentou as ambições da Comissão, pedindo um corte de 60 por cento das emissões em 2030 na sessão plenária de outubro, tendo os eurodeputados referido que é a única maneira de a União Europeia “estar em linha com a ciência”.O acordo vai permitir reformar o mercado de carbono da União Europeia, acelerar a mudança para veículos elétricos e mobilizar os investimentos de carbono extremamente baixos necessários – incluindo uma exigência de investimento extra no setor da energia de 350 mil milhões de euros por ano nesta década.

“Bazuca” aprovada

Na quinta-feira, os 27 já tinham chegado a acordo sobre o orçamento para a União Europeia e sobre o plano de recuperação para combater a crise provocada pela pandemia.



Andrea Neves - Antena 1



“Acordo sobre o Quadro Financeiro Plurianual e o Pacote de Recuperação ‘NextGenerationEU’. Podemos começar agora com a implementação e reconstruir as nossas economias”, anunciou Charles Michel na sua conta oficial na rede social Twitter.

Deal on the #MFF and Recovery Package #NGEU



Now we can start with the implementation and build back our economies.



Our landmark recovery package will drive forward our green & digital transitions. #EUCO — Charles Michel (@eucopresident) December 10, 2020





O presidente do Conselho Europeu acrescenta que este pacote de recuperação de um montante global de 1,8 biliões de euros, está assim a postos para impulsionar “a transição verde e digital” da Europa.



O compromisso negociado pela atual presidência alemã do Conselho da União Europeia e Budapeste e Varsóvia, aprovado pelos restantes 25 Estados-membros, prevê que a suspensão de fundos contemplada no mecanismo em caso de violações do Estado de direito só possam ser efetivas após decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia e que não tenha efeitos retroativos, aplicando-se apenas ao futuro Quadro Financeiro Plurianual.O texto de conclusões do Conselho destaca, neste capítulo, que a condicionalidade ao respeito do Estado de direito aplicar-se-á de forma “objetiva, justa e imparcial” a todos os Estados e que a Comissão Europeia não pode propor penalizações – designadamente a suspensão de fundos comunitários – até haver uma sentença do Tribunal de Justiça sobre um eventual recurso de um país visado.

Este compromisso responde às inquietações de Hungria e Polónia, dois países há muito com litígios abertos com Bruxelas por alegadas violações do Estado de direito e que receavam que o mecanismo fosse utilizado como uma arma política para os visar, e, por outro lado, ao não modificar a essência do regulamento, que contempla pela primeira vez o congelamento de fundos por ‘atropelos’ nesta matéria, deverá garantir o necessário aval do Parlamento Europeu, que se opunha firmemente a um ‘enfraquecimento’ do mecanismo.







Sanções à Turquia

Também na quinta-feira, os líderes da União Europeia decidiram sancionar a Turquia pelas suas atividades “agressivas” no Mediterrâneo contra a Grécia e o Chipre, dois países membros da União Europeia. Adiando, no entanto, quaisquer medidas mais duras até março, enquanto os países discutem como lidar com Ancara.



Em causa está a exploração ilegal de hidrocarbonetos no Mediterrâneo oriental.







A Turquia afirma que está a operar em águas da sua plataforma continental ou em áreas onde os cipriotas turcos têm direitos. Evitando uma ameaça feita em outubro de considerar medidas económicas mais amplas sobre Ancara, os líderes dos 27 decidiram avançar para novas listas de pessoas singulares ou coletivas que possam ser sancionadas e esperar por um relatório sobre a situação na zona, para decidirem novos passos até março.







A lista de nomes vai ser elaborada na próxima semana e será submetida à aprovação de todos os Estados-membros.



Os nomes serão colocados depois numa lista negra, criada em novembro de 2019, para sancionar as atividades de perfuração da Turquia em águas cipriotas e gregas. Para já, a lista conta com os nomes de dois funcionários da Turkish Petroleum Corporation (TPAO), que estão com visto proibido na Europa e cujos ativos foram congelados.



As medidas não foram suficientes para a Grécia e para o Chipre que expressaram frustração pelo facto de a União Europeia hesitar em direcionar a economia da Turquia para a disputa de hidrocarbonetos, enquanto a Alemanha, Itália e Espanha pressionavam para dar mais tempo à diplomacia.



Já a França, irritada com a política externa turca na Síria e na Líbia, tentou pressionar a Europa a considerar sanções sectoriais à economia turca, mas não teve amplo apoio.



Os líderes europeus deram um mandato ao chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, para “informá-los o mais tardar em março de 2021 sobre a evolução da situação” e, em seguida, propor, se necessário, o alargamento das sanções.



Isso vai permitir à União Europeia amplie as sanções ou ofereça laços comerciais mais estreitos por meio de uma união alfandegária ampliada, dependendo da disposição de Ancara em ajudar a acabar com as tensões no Mediterrâneo.



Em 2011, o Governo cipriota grego reconhecido internacionalmente começou a explorar gás natural com uma empresa dos Estados Unidos, apesar dos avisos da Turquia que não reconhece o status da ilha dividida e reivindica direitos de exploração.



A tensão aumentou em agosto, quando Ancara enviou um navio de exploração sísmica para a zona económica exclusiva do Chipre e também para águas reivindicadas pela Grécia. A União Europeia, sob a presidência alemã, tem tentado negociar um acordo, mas sem sucesso.

c/ agências