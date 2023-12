Os líderes europeus falharam o acordo sobre a revisão do orçamento de longo prazo da União que inclui uma ajuda à Ucrânia no valor de 50 mil milhões de euros.

Com a Hungria a bloquear o consenso, o Conselho Europeu decidiu adiar a discussão para uma cimeira extraordinária, no início do próximo ano, para não ensombrar a decisão de iniciar as negociações de adesão com Kiev, como conta o correspondente da RTP em Bruxelas, Duarte Valente.