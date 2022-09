Líderes indígenas exortam grandes empresas a travar apoio à desflorestação

Na manhã de terça-feira, enquanto Jair Bolsonaro discursava na Assembleia Geral da ONU, o grupo de Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) coordenou uma manifestação em frente ao Consulado do Brasil em Nova Iorque.Em vozes de protesto, vários representantes de povos indígenas e organizações não-governamentais, gritavam:, afirmou em comunicado Samela Sateré-Mawé, representante da APIB.Os movimentos indígenas, incluídos na Aliança Global de Comunidades Tradicionais, têm mais protestos marcados para esta semana, em Nova Iorque, e a principal reivindicação é a criação de um mecanismo de financiamento direto para os povos indígenas para apoiar a conservação da biodiversidade nos seus territórios.

Os líderes indígenas da Amazónia, em particular, estão a apelar às grandes empresas e bancos ocidentais que parem de apoiar a destruição contínua das florestas tropicais, através da mineração, da perfuração de petróleo e a extração de madeira.



Grandes tecnológicas usam ouro extraído da Amazónia





Segundo um novo relatório da Associação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) , marcas como a Apple, a Microsoft e a Tesla têm produtos que podem estar contaminados por ouro extraído ilegalmente de territórios indígenas da Amazónia.





"O ouro é usado em ligações elétricas e placas de circuito para uma infinidade de produtos eletrónicos, incluindo telemóveis, laptops e computadores de mesa, servidores de gigantes da tecnologia e carros elétricos", revelam no documento, divulgado esta quarta-feira.



"As maiores empresas do setor, como Apple, Tesla, Samsung, Microsoft, Intel, Sony, Volkswagen, Ford e General Motors, são abastecidas por duas refinarias sob investigação das autoridades brasileiras por comprar ouro ilegalmente extraído de territórios indígenas".





Ainda de acordo com o documento, estas grandes marcas, reconhecidas internacionalmente, são abastecidas por duas refinarias – a Chimet e a Marsam – que estão a ser investigadas judicialmente. Os investigadores conluíram que a área total ocupada pela mineração ilegal na Amazónia aumentou drasticamente na última década, tendo crescido 495 por cento para 2.409 hectares em 2021.





"Os impactos nas áreas altamente preservadas dos Territórios Indígenas da Amazónia – principalmente os do Yanomami, Munduruku e Kayapó – são imensuráveis", refere ainda a APIB.



Os líderes indígenas acusam os mineiros de explorarem os território, destruírem os leitos dos rios, "provocando a desflorestação e a poluição dos recursos de água doce com sedimentos e mercúrio", que é usado para separar o ouro de outros minerais.



A mineração ilegal de ouro aumentou exponencialmente no Brasil desde que Jair Bolsonaro foi eleito.



“Estamos a testemunhar a destruição de ecossistemas e comunidades inteiras, e as pessoas estão a morrer como resultado dessa indústria mortal”, disse ao “As nossas vidas estão ameaçadas, principalmente por mineiros, madeireiros e responsáveis dos agronegócios".



"Estas atividades ameaçam diretamente o nosso modo de vida tradicional. Toda a destruição e violência decorre do interesse dessas gigantes empresas no avanço de indústrias, como o agronegócio e a mineração nas terras indígenas". , refere ainda a APIB.





Para Toya Manchineri, líder do povo Manchineri do Estado amazónico do Acre, "esses grandes empreendimentos são prejudiciais para as populações indígenas".



"Esse desenvolvimento não acontece para nós – o que resta para nós é a pobreza, a violência e o abandono do Estado”, critiou também.





Os ativisitas e os representantes dos povos indigenas acusaram ainda vários banco e financiadores norte-americanos, incluindo Blackrock, Vanguard e JP Morgan Chase, de apoiar financeiramente atividades madeireiras e mineradoras na Amazónia, que estão a contribuir para a degradação da floresta tropical.