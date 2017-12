Líderes muçulmanos pretendem Jerusalém Oriental como capital da Palestina

Jorge Almeida - RTP13 Dez, 2017, 16:31 | Mundo

Reunidos em Istambul, os líderes de 57 países muçulmanos, decidiram excluir os Estados Unidos de qualquer papel no processo de paz, na sequência de Donald Trump ter reconhecido na semana passada Jerusalém como capital de Israel.



O Presidente da Autoridade da Palestina, Mahmoud Abbas, disse no seu discurso, que as Nações Unidas devem assumir o controlo das negociações de paz.



Um comunicado da Organização do Comércio Islâmico declara a decisão do Presidente dos Estados Unidos, “nula e sem efeito”.

Estatuto de Jerusalém no coração do conflito

A decisão tomada por Trump atingiu o coração do conflito entre israelitas e palestinianos.



Jerusalém é considerada um local sagrado pelas três principais religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, principalmente a parte oriental da cidade.







Os chefes de estado muçulmanos consideram que Washington “será totalmente responsável por todas as consequências se não voltar atrás na sua decisão”.



No mesmo comunicado acusam os EUA de “debilitar” os esforços de paz e alertam que Trump originou “um impulso ao extremismo e ao terrorismo”.



O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, prometeu “enfrentar o bullying americano” e classificou Israel como um “estado de terror”.