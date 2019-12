Líderes mundiais "apanhados" a troçarem de Trump

A conversa, na noite de terça feira, durante uma recepção no Palácio de Buckingham, envolveu o primeiro ministro britânico Boris Johnson, o canadiano Justin Trudeau, e o presidente francês Emmanuel Macron, estando também presentes, mas sem registo de terem intervindo, o primeiro ministro holandês Mark Rutte e a princesa Anne.

Como se encontra documentado no vídeo, entretanto com mais de cinco milhões de visualizações , a conversa começou com gracejos dirigidos a Macron, por ter chegado tarde. Boris Johnson faz referência ao motivo do atraso e Trudeau explica que tudo se deveu à conferência de imprensa que Macron tivera com Trump, inesperadamente dilatada pelo ping-pong polémico entre ambos a respeito do diagnóstico de "morte cerebral" passado à NATO pelo presidente francês.

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP