Líderes mundiais começaram a preparar Cimeira do Ambiente

A One Planet Summit, organização de França, Nações Unidas e Banco Mundial pretende construir uma coligação internacional para obter compromissos para transformar 30% de cada território em áreas protegidas - um compromisso que será negociado globalmente na próxima Cimeira do Ambiente, em Glasgow, em novembro.