Líderes mundiais condenam ataque russo à central de Zaporizhzhia. Rússia aponta o dedo a "sabotadores ucranianos"

Num vídeo difundido pela presidência ucraniana, Zelensky voltou a pedir mais apoio internacional: “Europeus, por favor, acordem. Digam aos vossos políticos que as tropas russas estão a disparar contra uma central nuclear na Ucrânia”.O presidente da Ucrânia alertou para o perigo de uma explosão, acusando Moscovo de "querer repetir" a catástrofe de Chernobyl, com o bombardeamento de uma central nuclear no centro do país., prometendo convocar uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU "nas próximas horas".O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, também já reagiu ao ataque à central nuclear ucraniana, a nona maior do mundo. Stoltenberg condenou os bombardeamentos "irresponsáveis" das forças russas que atingiram a central nuclear de Zaporizhzhia e afirmou que uma solução diplomática é urgente., disse Stoltenberg, durante uma breve intervenção ao lado de uma reunião de emergência dos ministros dos Negócios Estrangeiros da Aliança.





Anthony Blinken, por sua vez, declarou que os acontecimentos na Ucrânia fortaleceram a união da NATO e estão a contribuir para definir a nova estratégia da Aliança.“Se o conflito chegar até nós, estamos prontos para ele e para defenderemos cada centímetro do território da NATO", afirmou numa declaração à imprensa.





O ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, também condenou o ataque russo à central de Zaporizhzhia, afirmando que a atitude de Moscovo demonstra um "desrespeito pelas regras mínimas".





"Ainda esta madrugada, foi atacada uma fábrica nuclear na Ucrânia, com tudo o que de desrespeito pelas regras mínimas isso representa e também pelo perigo que representa também ", declarou Santos Silva em declarações à chegada ao quartel-general da NATO, para uma reunião dos chefes de diplomacia da Aliança.

Rússia aponta o dedo a "sabotadores ucranianos"

De acordo com o Kremlin, a central nuclear está a operar normalmente e desde segunda-feira, 28 de fevereiro, que está sob o controlo russo. "Moscovo argumenta que elementos de segurança russos foram atacados por um grupo de "sabotadores" ucranianos em território situado junto à central nuclear.As tropas russas assumiram o controlo da central nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, na madrugada desta sexta-feira, após um intenso bombardeamento que provocou um incêndio num edifício administrativo da central. O incêndio fez soar o alarme para um possível desastre nuclear, mas o pior dos cenários acabou por não se confirmar, com as autoridades ucranianas e a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) a garantirem que os seis reatores não foram afetados e que os níveis de radiação estão dentro da normalidade.