Desde logo a do secretário-geral das Nações Unidas. António Guterres acha que se perde um homem de estado único, que mudou o curso da história.Também no entender do comentador de assuntos internacionais da Antena 1, Filipe Vasconcelos Romão, Gorbatchov terá sido o mais democrático dos líderes soviéticos do século passado.