Líderes políticos portugueses manifestam pesar pelas vítimas em Moscovo

Foto: Lusa (arquivo)

O chefe de Estado condena de forma veemente um ato que classifica de hediondo e apresenta as condolências aos familiares das vítimas mortais.



O presidente considera que a violência contra civis inocentes é intolerável e injustificável.



São equiparáveis os adjetivos usados pelo ministro dos Negócios Estrangeiros na rede social X. João Gomes Cravinho escreve que as notícias de Moscovo são horrendas.



O primeiro-ministro indigitado faz o mesmo. Luís Montenegro condena os atentados terroristas em Moscovo. Escreve que a barbárie do terror é sempre intolerável.



Também o líder da oposição, Pedro Nuno Santos, condena o atentado terrorista: diz que ataques dirigidos a civis não têm justificação em circunstância alguma.