Líderes regionais aprovam prorrogação da missão militar em Cabo Delgado

A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) aprovou hoje a prorrogação da missão militar que apoia Moçambique no combate a grupos rebeldes em Cabo Delgado, indica um comunicado emitido no final da cimeira extraordinária que decorreu no Maláui.