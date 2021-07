Líderes reiteram à Guiné Equatorial que adesão prevê abolição da pena de morte

Na declaração final da XIII cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que se realizou hoje em Luanda, os chefes de Estado e de Governo "encorajaram as autoridades equato-guineenses a prosseguir ações que visam a plena integração na comunidade".

Entre essas ações, estão "a abolição da pena de morte, a integração da língua portuguesa no sistema de ensino público nacional, a preservação do património cultural, o incremento da cooperação económica e empresarial com os restantes Estados-membros da CPLP, a promoção dos direitos humanos e a capacitação da sociedade civil".

Em declarações à Lusa na sexta-feira, à margem do Conselho de Ministros da CPLP, o chefe da diplomacia da Guiné Equatorial, Simeón Oyono Esono Angue, disse que "já não se mata ninguém" naquele país, reagindo às críticas de analistas e observadores da CPLP.

"É uma questão que não tem debate, um processo irreversível. O país assumiu esse processo e vai honrar sem problemas. Mas não há pena de morte na Guiné Equatorial, não se está a matar ninguém", disse o ministro.

Questionado sobre a ambição de suceder a Angola na presidência rotativa da organização, o chefe da diplomacia disse que a Guiné Equatorial não tem "uma obsessão" com a presidência da CPLP, mas mostrou-se confiante de que isso irá acontecer no futuro.

O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, advertiu na sexta-feira a Guiné Equatorial de que será muito difícil um Estado-membro da CPLP assumir a presidência da organização se não respeitar "suficientemente" o Estado de Direito.

O chefe de Estado disse que está em absoluta sintonia com o primeiro-ministro português, António Costa, quando este defende que as questões dos direitos humanos e do Estado de Direito são essenciais na CPLP.

Na sexta-feira, à chegada à capital angolana para participar na cimeira, Costa referiu que "são conhecidas as condições necessárias para que possa haver uma adesão plena desse Estado à CPLP", quando questionado sobre a vigência da pena de morte na Guiné Equatorial.

Também Jorge Carlos Fonseca, Presidente de Cabo Verde, país que passou hoje a presidência para Angola, disse em entrevista à Lusa que desejava um maior "progresso político" na Guiné Equatorial e descartou que Malabo possa assumir nos próximos tempos a presidência rotativa.

Na declaração final de hoje, os chefes de Estado e de Governo da CPLP voltaram a manifestar o compromisso com o Programa de Apoio à Integração da Guiné Equatorial (2021-2022), que cobre áreas como a língua portuguesa, o acervo histórico-cultural, o desenvolvimento económico e os direitos humanos, nomadamente através de apoio financeiro para a sua execução.

No documento, reafirmaram também o seu "compromisso com a defesa e a promoção dos direitos humanos no âmbito da CPLP, enquanto pilares da dignidade humana e do bem-estar das populações dos Estados-membros, objetivo central de todos os esforços de cooperação intracomunitária".

A Guiné Equatorial aderiu à CPLP em 2014, na cimeira de Díli, mas esta foi uma decisão controversa, uma vez que o regime do Presidente Teodoro Obiang Nguema, que está no poder desde 1979, é acusado por organizações internacionais de violação dos direitos humanos e de perseguição à oposição.

Obiang não participou na cimeira de Luanda e fez-se representar pelo chefe da diplomacia

Além desde país, integram a CPLP Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.