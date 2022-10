Líderes responderam positivamente a apelo da ONU sobre cereais para África

"É uma resposta muito importante por permitir segurança alimentar em todo o mundo, nomeadamente nos países africanos", disse, em conferência de imprensa, no final da reunião do Conselho Europeu, o primeiro-ministro.

Costa salientou a "resposta totalmente positiva ao apelo do secretário-geral das Nações Unidas [António Guterres] para reafirmar expressa e claramente que nenhuma das sanções da União Europeia (UE) proíbe a exportação de bens para a agricultura ou alimentares da Rússia para países terceiros".

Nas conclusões da cimeira -- que juntou, em Bruxelas, os líderes da UE na quinta-feira e hoje -- lê-se que o Conselho Europeu "apoia o apelo do secretário-geral das Nações Unidas para o prolongamento da Iniciativa Cereais do Mar Negro para além do seu período atual, que termina em novembro."

"As sanções da UE contra a Rússia não proíbem a exportação de produtos agrícolas ou alimentares entre países terceiros e a Rússia", destaca ainda o texto.

A agressão russa lançada em 24 de fevereiro sobre a Ucrânia perturbou a produção agrícola e as cadeias de abastecimento e comércio.

A Iniciativa Cereais do Mar Negro resultou de um acordo, em 20 de setembro, entre a Rússia, a Turquia e a Ucrânia com o apoio da ONU, permitindo retomar as exportações de grãos, cereais e outros alimentos e fertilizantes.

A UE impôs sanções à Rússia, nomeadamente comerciais, na sequência da invasão da Ucrânia.