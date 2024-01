Líderes timorenses felicitam jovens por estabilidade e segurança no final do ano

Os dois líderes timorenses falavam à imprensa no final do seu primeiro encontro do ano de 2024, realizado na Presidência timorense.

"Apreciamos e avaliamos a situação de segurança durante o período do Natal e Ano Novo. Através dos relatórios da polícia e da nossa própria avaliação, tudo correu bem", disse o chefe de Estado.

José Ramos-Horta destacou também o comportamento da juventude que "foi muito bom", dando os parabéns ao povo timorense e às forças de segurança.

Para o primeiro-ministro, Xanana Gusmão, o "juramento" feito pelas forças de defesa e segurança para abandono da prática de artes marciais e rituais teve "uma grande influência sobre a juventude".

O Governo timorense suspendeu em novembro o ensino, aprendizagem e práticas de artes marciais e artes rituais em todo o território nacional, pelo período de seis meses, na sequência do registo desde julho de 54 incidentes de violência, que provocaram quatro mortos, 26 feridos graves e danos materiais.

No início de dezembro, centenas de elementos das forças de segurança e defesa de Timor-Leste realizaram um compromisso de honra institucional no qual declararam abster-se da prática de artes rituais e marciais e de participar em organizações políticas.

"Portanto, este ano, a paz e a calma podem continuar durante todo o ano de 2024, para que possamos concentrar-nos no país", afirmou o chefe do Governo timorense.