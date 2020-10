Liga de Direitos Humanos acusa PR da Guiné-Bissau de adotar "implantação do terror"

"O Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, tem adotado, como método do seu consulado, a implantação de terror para controlar a mente e liberdade de expressão dos cidadãos", afirmou Augusto Mário Silva.

"Para a materialização desta sua intenção maléfica emergiu em Bissau um esquadrão de repressão cuja referência moral é supostamente o senhor Umaro Sissoco Embaló, que, com a bênção deste, anda a espalhar terror em tudo quanto é sítio", salientou.

O presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos falava numa declaração à imprensa, na Casa dos Direitos em Bissau, em reação a declarações proferidas no sábado, no aeroporto Osvaldo Vieira, após ter regressado da sua visita oficial a Portugal, entre as quais acusou a organização não-governamental de ser parcial.

A Liga Guineense dos Direitos Humanos considerou também que, nas declarações, o Presidente defendeu a violência ao afirmar: "Quem não se cuidar, alguém há de cuidar dele".

Em causa estão alegações de dois ativistas do Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15, partido político no Governo e o partido do Presidente) que acusaram alegados membros da segurança do chefe de Estado de os terem espancado na Presidência da República.

O Madem-G15 já condenou o ataque aos dois ativistas.

Também o primeiro-ministro guineense, Nuno Nabian, afirmou no sábado que ninguém está acima da lei no país, nem o próprio, nem o Presidente do país, e que os autores dos alegados espancamentos de dois ativistas políticos serão levados à Justiça.

O chefe de Estado guineense já tinha lamentado o sucedido aos dois ativistas. Em declarações em Lisboa, Umaro Sissoco Embaló disse que os dois eram como filhos e que os iria receber ainda hoje em Bissau.

Em relação à questão da parcialidade, Augusto Mário Silva recorda que a Liga Guineense dos Direitos Humanos foi a "primeira organização a denunciar o rapto do deputado Marciano Indi" e que no caso do Armando Dias, dirigente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), a intervenção da Liga permitiu que tivesse acesso a um advogado e medicamentos.

"Queremos garantir ao senhor Presidente que a Liga Guineense dos Direitos Humanos não tem uma agenda seletiva na sua luta pela consolidação do Estado de Direito democrático. Nunca o teve e nem nunca o terá", salientou.

Na declaração à imprensa, a organização não-governamental dos Direitos Humanos aconselhou também o chefe de Estado a ter uma "conduta republicana digna das funções que ocupa, evitando deste modo proferir declarações que instiguem à violência e ao ódio".

A Liga Guineense dos Direitos Humanos relembra ao Presidente que os vários casos de ataques contra ativistas políticos e jornalistas que têm acontecido no país "evidenciam fortes indícios de que teriam sido materializados por homens do tal esquadrão de terror que conta com o beneplácito do Presidente".

Augusto Mário Silva sublinhou que a Liga tem de condenar "tanta barbárie", que "visa criar um clima de terror e de medo generalizado" e que é um "retrocesso nas várias décadas de conquista" de um Estado de Direito.

A Liga Guineense dos Direitos Humanos disse também que na República da Guiné-Bissau "ninguém está acima da lei" e que todos os cidadãos têm o direito de "recorrer aos órgãos jurisdicionais para garantir a responsabilização do infrator".

Augusto Mário Silva deixou também críticas ao Ministério do Interior, que, em vez de proteger os cidadãos, passou a ser "símbolo de tortura e de repositório de cidadãos sequestrados".