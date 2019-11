Liga Europa. Bruma encara jogo com Sporting como uma final para PSV Eindhoven

“O jogo de amanhã [quinta-feira] é uma final para nós. Viemos aqui para ganhar e espero sair com os três pontos”, disse o extremo português, na conferência de imprensa de antevisão à partida do grupo D.



Os holandeses sabem que só dependem de si para estar na ronda seguinte, contudo, se perderam no Estádio José Alvalade e o LASK Linz derrotar o Rosenborg, acabam eliminados.



Sobre a possibilidade de enfrentar o clube que o formou, Bruma admitiu que “é sempre bom voltar a casa”, mas reforçou que o importante é sair de Lisboa com a vitória de um jogo “sem favoritos”.



Para o jogador luso, o triunfo na receção (2-1) ao Heerenveen na última jornada da liga holandesa, deu “moral e confiança” à equipa, depois de uma série de maus resultados.



“Nós ganhámos o último jogo, que deu moral à nossa equipa. Foi fundamental para nós. Vínhamos de seis jogos sem ganhar, foi uma fase muito difícil para o clube e para nós. A vitória em casa deu confiança à equipa”, garantiu.



Por fim, deixou elogios ao compatriota Bruno Fernandes e ao Sporting: “É um grande jogador, desejo tudo de bom para ele e que brilhe neste clube fantástico, que me ajudou a crescer muito e me deu tudo.”



O Sporting, que lidera o grupo D, com nove pontos, mais dois do que LASK Linz e PSV, pode garantir o primeiro lugar, se bater os holandeses, em Alvalade, e os austríacos não vencerem o Rosenborg.



Sporting e PSV jogam na quinta-feira, a partir das 20h00, no Estádio José Alvalade, num encontro que será dirigido pelo israelita Orel Grinfeld.