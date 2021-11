Liga Guineense Direitos Humanos preocupada com ameaças a deputado que denunciou caso de avião retido

Augusto da Silva reuniu-se hoje com o deputado, que denunciou ter sido a presidência guineense a instituição que pediu a autorização de aterragem no aeroporto de Bissau, no passado dia 29 de outubro, de um Airbus A340.

Na quinta-feira, o deputado afirmou, no hemiciclo, que está a ser alvo de ameaças de morte na sequência da denúncia que fez.

Em declarações na terça-feira no parlamento, o deputado tinha defendido que é preciso "imputar responsabilidade, porque o avião não pode entrar no país sem que se saiba o que trouxe e os que o trouxeram saíram do país".

"Fomos ao aeroporto, com os elementos da minha comissão, e fomos recebidos pelo presidente do Conselho de Administração da Autoridade de Aviação Civil. Disse-nos que na verdade o avião está arrestado", afirmou.

O deputado referiu que o presidente do Conselho de Administração da Autoridade de Aviação disse aos responsáveis da comissão que recebeu um pedido de aterragem no aeroporto Osvaldo Vieira de um avião proveniente da Gâmbia e que o "pedido foi feito pelo chefe de gabinete do Presidente da República".

"Ele fez-nos ver que a Autoridade de Aviação Civil só dá anuência para aterragem e descolagem do avião, autorizaram a aterragem. A revista do avião já não é com eles e como era um pedido da presidência foi aceite", afirmou o deputado, citando a resposta do responsável da aviação civil.

"O pedido da Presidência da República referia que o avião vinha cá fazer uma manutenção", disse.

O deputado precisou também que a bordo estavam três pessoas, nomeadamente um piloto, um copiloto e um mecânico, e que os três foram transportados para um hotel da capital e que já não se encontram no país.

"A Liga ficou preocupada porque trata-se de um deputado no exercício das suas funções. Ele confirmou-nos que efetivamente recebeu várias ameaças com chamadas telefónicas e sentiu-se perturbado", disse Augusto da Silva, em declarações à Lusa à porta do parlamento guineense.

O presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos referiu ainda que José Carlos Monteiro, deputado da bancada do Movimento para a Alternância Democrática (Madem G-15), no Governo, prometeu continuar a exercer as funções de presidente da comissão especializada do parlamento para as áreas de Defesa e Segurança.

Ao denunciar as alegadas ameaças, o deputado admitiu colocar o lugar de presidente da comissão especializada à disposição da sua bancada para que fosse nomeado um outro parlamentar.

Augusto da Silva sublinhou ter manifestado solidariedade ao deputado, a quem exorta no sentido de continuar a trabalhar para o "apuramento de toda a verdade material" relacionada com a chegada do avião e o conteúdo da carga que tem a bordo.

"O cidadão guineense quer saber efetivamente toda a verdade relacionada com esse avião", notou o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos.

Augusto da Silva disse ter sugerido ao deputado que, se for caso disso, o parlamento poderá pedir ajuda internacional para o esclarecimento dos contornos do caso do avião que continua estacionado na zona militar do aeroporto internacional Osvaldo Vieira, em Bissau.

Em declarações à Lusa, o presidente da Liga aproveitou para instar o ministro do Interior, Botche Candé, no sentido de garantir segurança pessoal ao deputado, bem como aos elementos da comissão que averigua o caso.