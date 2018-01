Liga Guineense dos Direitos Humanos denuncia detenção de cinco militantes do PAIGC

Lusa30 Jan, 2018, 13:46 | Mundo

Augusto da Silva visitou a 2.ª esquadra da polícia esta manhã e constatou que cinco jovens estão naquelas instalações, alegadamente levados à força pela polícia nas primeiras horas de hoje.

Entre os jovens, há uma mulher, precisou o líder da Liga Guineense dos Direitos Humanos.

O dirigente da Liga disse ter recebido garantias da polícia em como os jovens seriam postos em liberdade ainda hoje.

A organização, acrescentou, está a averiguar as informações prestadas pelos jovens segundo as quais alguns deles teriam sido detidos pela polícia dentro das instalações do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC).

"É uma informação que estamos a averiguar para apurar se houve ou não violação de domicílio", defendeu Augusto da Silva, que pede contenção aos elementos da polícia que cercaram a sede daquele partido.

A polícia está a impedir a entrada e saída da sede do PAIGC, que deverá iniciar hoje o seu 9.º congresso, alegando o cumprimento de ordens judiciais que impedem a realização da reunião.

No interior do edifício, situado a um metro do Palácio da Presidência, estão mais de 200 pessoas, entre militantes e dirigentes do partido.

O presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos afirmou que, além dos cinco jovens espancados e levados sob custódia pela polícia, um dirigente do PAIGC foi agredido, tendo recebido tratamento médico no hospital Simão Mendes.

Para já, Augusto da Silva diz não pretender fazer juízos de valor sobre o que se passa na sede do partido, mas pediu à polícia que evite utilizar "força excessiva e desnecessária" contra os militantes daquele partido.

Na segunda-feira, em conferência de imprensa, um responsável do comissariado-geral da Polícia de Ordem Pública (POP), o coronel Salvador Soares, disse aos jornalistas que os agentes iriam fazer cumprir com as orientações judiciais de pelo menos três tribunais que mandam impedir a realização do congresso.

A POP diz que só poderá autorizar que o congresso tenha lugar se receber uma nova ordem do tribunal regional do norte, com sede em Bissorã.

Na mesma conferência de imprensa, a POP informou aos jornalistas que recebeu "mais duas providências cautelares", uma de um tribunal de Buba, sul do país, e outra de Bafatá, leste da Guiné-Bissau, que ordenam a suspensão do congresso.

As três providências cautelares terão sido interpostas por militantes do PAIGC que se consideram excluídos injustamente das conferências de base que determinaram a escolha de delegados ao congresso.