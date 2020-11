Lille empata em Saint-Étienne e falha colagem ao líder PSG

A equipa anfitriã adiantou-se no marcador aos 33 minutos, pelo médio tunisino Wahbi Khazri, de penálti, e o Lille só conseguiu empatar já na segunda parte, aos 65, pelo médio Jonathan Ikone, após um amortecimento com o peito na área por parte do veterano avançado turco Burac Yilmaz, solicitado por um cruzamento do flanco esquerdo do ataque visitante.O Lille enjeitou assim a possibilidade de se encostar ao PSG, que cedeu um empate a dois golos na receção ao Bordéus, no sábado, no cimo da tabela classificativa.

O campeonato é liderado pelo PSG, com 25 pontos, seguido de um quarteto constituído por Lille, Lyon, Mónaco e Montpellier, todos com 23 pontos, e pelo Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas, que ocupa o sexto posto, com 21 pontos, mas com menos dois jogos disputados, o que significa que, se os vencesse, pularia para a liderança, com dois pontos a mais do que os atuais campeões franceses.