Limitação de danos: Casa Branca despede assessora e desautoriza embaixador

RTP06 Jun, 2018, 15:04 / atualizado em 06 Jun, 2018, 15:14 | Mundo

Segundo o New York Times , uma piada de mau gosto custou o emprego à assessora de imprensa da Casa Branca, Kelly Sadler. Numa reunião de trabalho, com dezenas de colegas, desvalorizara as críticas veementes de John McCain, aludindo ao cancro no cérebro que, segundo o prognóstico médico, deixa ao senador republicano muito pouco tempo de vida. E fizera-o com o elegante comentário: "Não importa, de qualquer modo ele vai morrer".





As críticas de McCain referiam-se à escolha de Gina Haspel para chefiar a CIA, por esta ser conhecida como defensora dos métodos de tortura. McCain, considerado um herói da guerra do Vietname, fora prisioneiro do inimigo e regressara com uma visceral aversão a todo o tipo de tortura - apesar da sua posição gerlamente conservadora.





A reabilitação dos métodos de tortura pelo actual inquilino da Casa Branca é uma das divergências pendentes entre ambos, que já levaram McCain a proibir expressamente que Donald Trump compareça no seu funeral.





A outra iniciativa hoje anunciada da Casa Branca para limitar os danos causados pelos seus apaniguados mais entusiásticos diz respeito ao novo embaixador norte-americano em Berlim, Richard Grenell.







Segundo Der Spiegel , uma porta-voz do Departamento de Estado norte-americano sentiu-se agora na necessidade de vir dizer que o embaixador tem o direito a expressar a sua opinião, mesmo que o Departamento não a partilhe.





Acontece que, em entrevista à plataforma digital de extrema-direita "Breitbart", Grenell afirmara que considera sua missão na Europa reforçar a posição dos movimentos identitários e conservadores.





A afirmação do embaixador desencadeara uma tempestade de protestos, nomeadamente por parte do ex-líder do SPD alemão, Martin Schulz que ficara a milímetros de pedir a declaração do embaixador como persona non grata, e o seu recambiamento para os EUA.





Schulz afirmara, concretamente: "O que este homem faz é algo inédito nas relações internacionais". E acrescentara que um embaixador alemão que declarasse como sua missão nos EUA reforçar os democratas contra a Administração Trump seria corrido no próprio dia.





A porta-voz do Departamento de Estado veio agora desvalorizar as afirmações do embaixador como mera opinião pessoal, e declarar, ela própria: "Temos relações muito fortes com a Alemanha. Queremos confirmas mais uma vez a força dessas relações".





Grenell já se tinha notabilizado, no próprio dia da apresentação das suas credenciais de embaixador, por exortar as empresas alemãs a suspenderem "imediatamente" os seus negócios com o Irão - em aberta provocação contra a política oficial do Governo de Berlim.