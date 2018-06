Lince-ibérico, libertado em Portugal, capturado em Barcelona

Lusa07 Jun, 2018, 07:40 | Mundo

A captura deste animal, de espécie em risco de extinção, foi conseguida através da instalação de várias armadilhas, utilizando coelhos como chamariz, numa área florestal perto de Santa Coloma de Cervelló, Barcelona, anunciaram fontes do Departamento de Agricultura da Generalitat.

A operação foi realizada para proteção do próprio lince, já que este se estava a estabelecer numa área muito povoada e sem a existência de fêmeas para reprodução, pondo em risco a sobrevivência.

O lince 'Lítio' tinha sido detetado na Catalunha, na semana passada, para surpresa dos técnicos que monitorizam a espécie.

O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), responsável em Portugal pelo Centro de reprodução do lince Ibérico de Silves, no Algarve, e pelo projeto de reintrodução da espécie na natureza, foi informado a 29 de Maio da presença na Catalunha deste exemplar de lince-ibérico, que tinha sido libertado em território português a 14 de Maio de 2015, disse à agência Lusa fonte do Ministério do Ambiente.

Os responsáveis pela monitorização dos animais libertados na natureza conseguiram manter o trajeto do animal rastreado até ao ano passado, mas perderam depois o rasto e não esperavam que o animal pudesse percorrer uma distância tão grande, segundo a mesma fonte.

"O transmissor GSM deixou de transmitir há cerca de sete meses, quando o 'Lítio' se encontrava na área do Arade, em Portimão, por falta de bateria, ou por se encontrar em áreas de má receção de sinal GSM", justificou a fonte ministerial.

O responsável pelo projeto Life Iberlince, Miguel Angel Simon, vai explicar qual vai ser o futuro do lince, numa conferência de imprensa hoje em Barcelona, de acordo com a agência noticiosa espanhola EFE.

O projeto Life Iberlince, que envolve Portugal e Espanha, visa recuperar a distribuição histórica das espécies a partir de sua reintrodução nos habitats e através de trabalhos de conservação da espécie.