Linha do Minho cortada em Caminha devido a abalroamento que causou três feridos

O alerta para o abalroamento ferroviário na Linha do Minho na passagem de nível de Lampejão, freguesia de Moledo e Cristelo, em Caminha, foi dado às 14:58, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo.

Segundo adiantou à agência Lusa o vice-presidente da Câmara de Caminha, Guilherme Lagido, os feridos são "as duas mulheres que seguiam nos lugares da frente do veículo ligeiro, sendo que o rapaz de 12 anos, que seguia no banco traseiro da viatura, foi transportado ao hospital", desconhecendo-se a gravidade dos ferimentos.

Contactada pela Lusa, fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) adiantou que o acidente envolveu um comboio inter-regional que fazia a ligação entre Valença e Viana do Castelo, na Linha do Minho.

A mesma fonte explicou que "os mecanismos da passagem de funcionaram".

"Após o aviso, as barreiras baixaram", afirmou, adiantando estarem a ser apuradas as causas do abalroamento.

Ao local compareceram 21 operacionais de 11 viaturas dos bombeiros voluntários de Vila Praia de Âncora e Caminha, a Viatura de Emergência Médica (VMER) estacionada no hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, Infraestruturas de Portugal e GNR.