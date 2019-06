Linhas vermelhas. Trump não quis secretário de Estado hostil à tortura

Joana Raposo Santos - RTP24 Jun, 2019, 20:08 / atualizado em 24 Jun, 2019, 20:31 | Mundo

Os documentos, compilados pelo Comité do Partido Republicano, foram divulgados pelo site norte-americano de notícias Axios e revelam problemas com cerca de 100 candidatos que estavam na altura a ser considerados para posições de topo na Administração Trump.



Um dos casos em destaque é o de David Petraeus, antigo militar e ex-diretor da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA). De acordo com o formulário de vetação respeitante a Petraeus, intitulado “Linhas vermelhas”, Trump terá recusado que este se tornasse conselheiro de Segurança Nacional por ser contra a “tortura” e por se opor a uma “solução militar na Síria”.



“Petraeus opõe-se à tortura”, lê-se no documento, que refere ainda como “linhas vermelhas” as preocupações do antigo militar quanto ao “discurso político inflamatório” contra muçulmanos e o apoio a uma lei que restringia o acesso a armas de fogo.



Alguns dias antes do início da presidência, Donald Trump tinha declarado que “a tortura funciona” e que a sua Administração se encontrava a rever os métodos a utilizar no combate às organizações radicais em todo o mundo.





De acordo com o Axios, as preocupações da equipa de transição relativamente a este candidato eram tantas que foi criado um documento separado, com 25 páginas, intitulado “Dossier de Pesquisa sobre os Laços Empresariais de Rudy Giuliani”.





Laura Ingraham, apresentadora da estação norte-americana Fox News, foi na altura considerada para secretária de imprensa da Casa Branca, mas infringia uma “linha vermelha” sobre discriminação. “Ingraham disse que as pessoas deviam usar fralda em vez de partilhar casas de banho com pessoas transgénero”, refere a equipa de transição do Comité do Partido Republicano.

Os documentos revelam, porém, que, apesar de tal ter sido desaconselhado pela equipa de transição. É esse o caso de Nikki Haley, que se tornou embaixadora de Donald Trump para as Nações Unidas e que tinha previamente afirmado que o agora Presidente representava "tudo o que ensinamos as crianças a não fazer no infantário". Também Rick Perry, que acabou por ser nomeado secretário da Energia dos Estados Unidos, representava preocupações para equipa de transição. A Rex Tillerson, primeiro secretário de Estado de Donald Trump, também foi apontada uma "linha vermelha". "Os laços de Tillerson com a Rússia são profundos", lê-se no documento. Em resposta às informações obtidas, a Casa Branca afirmou que alcançou sucessos inegáveis como a redução de impostos, níveis recorde de emprego, uma economia crescente, uma reforma das Forças Militares e a pressão sobre o autoproclamado Estado Islâmico. Tradicionalmente: uma primeira pelo FBI, que analisa o historial do candidato; a do Gabinete de Ética Governamental, que verifica a existência de conflitos financeiros relevantes; e a da equipa política do Presidente eleito, que conta com o apoio de advogados.