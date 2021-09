Lisboa. Duas pessoas detidas por suspeita de ligação ao Daesh

Em comunicado enviado às redações, a Polícia Judiciária informa que"A Polícia Judiciária coadjuvou o Ministério Público (DCIAP) nesta investigação que contou com a colaboração do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e,através da UNITAD-ONU, cujo apoio permitiu recolher prova indiciária bastante para imputar os referidos crimes àqueles cidadãos", lê-se no comunicado.numa operação desenvolvida "com a participação da magistrada do MP titular do inquérito e vários quadros da investigação criminal e peritos da Unidade de Perícia Tecnológica Informática (UPTI) da Polícia Judiciária".De acordo com a PJ, as provas recolhidas "indiciam que





Informam ainda as autoridades portuguesas que não foram no entanto "identificados indícios de que tivessem cometido quaisquer crimes desta natureza em território nacional".





A RTP sabe que são iraquianos que se instalaram em Portugal em 2017. São dois irmãos que vieram para Portugal ao abrigo do programa de acolhimento de refugiados. Pediram asilo.



A investigação recolheu fortes indícios de que ambos aderiram, apoiaram e participaram em atividades terroristas no Iraque. São suspeitos de ataques armados em Mossul, em 2015. Têm 32 e 34 anos e terão assumido funções distintas no Daesh.





Estavam a ser monitorizados pelas autoridades portuguesas há muito tempo. A detenção aconteceu agora por suspeitas de que estariam a planear sair do país.