Lisboa e Barcelona das cidades portuárias com mais emissões poluentes da Europa

estudo apresenta uma lista de 50 cidades portuárias, que ordena pela quantidade de poluição do ar produzida por navios de cruzeiro. Nas primeiras posições encontram-se as cidades de Barcelona, Palma de Maiorca, Veneza, Civitavecchia, Southampton e Lisboa. Em geral, os países mais afetados são Espanha, Itália, Grécia, França, Noruega e Portugal.





O relatório concluiu que estas são as cidades europeias mais expostas à poluição por dióxido de enxofre dos navios de cruzeiro. Estes navios produzem dez vezes mais emissões de óxido de enxofre do que todos os 260 milhões de carros nestes países.



Portugal foi a cidade com mais tráfego de navios de cruzeiro em 2017, e, em relação a esse ano, as emissões de óxido de enxofre foram "85 vezes superiores às emissões da frota automóvel que circula em Portugal (5100 toneladas em relação a 59 toneladas, respetivamente), tendo representado mais de 10% do total das emissões nacionais de óxidos de enxofre (5.100 toneladas em relação a 47.500 toneladas)", declarou a associação ambientalista Zero.





Por outro lado, em Barcelona, os cruzeiros de navio emitiram 32,8 toneladas de óxido de enxofre e 15 por cento do óxido nitroso, um gás cancerígeno.



A exposição destas cidades a gases nocivos deve-se à elevada afluência turística, mas também ao estabelecimento de padrões menos rigorosos sobre o enxofre, o que permite que os navios queimem o combustível mais sulfuroso e poluente ao longo das costas, diz o estudo.



A associação ambientalista Zero alerta para o aumento de aerossóis de sulfato, formados pelas emissões de óxido de enxofre, e que "aumentam os riscos de doenças cardiorrespiratórias". Contribuem ainda para "a acidificação em ambientes terrestres e aquáticos".

"Danos incomensuráveis"



"As cidades estão, e com razão, a proibir veículos a diesel mas ao mesmo tempo, estão a permitir a entrada livre de companhias de navios de cruzeiros cujos navios causam danos incomensuráveis", disse Faig Abbasov, o coordenador marítimo do estudo.



Assim, a associação Zero afirma que os países europeus devem implementar um regulamento para se atingir limites de emissão zero nos navios, e que deve ser aplicado a todos os portos da Europa.



Atualmente há apenas um regulamento de emissão zero nos mares do Norte e do Báltico, assim como no Canal da Mancha.



A Organização Marítima Internacional limita a quantidade de enxofre presente no combustível para 3,5 por cento, mas em 2020 estabelecerá o limite de 0,5%. No Mediterrâneo, a União Europeia poderá reduzir o limite para 0,1 por cento.



Protestos de grupos ambientalistas



Em Barcelona, vários grupos ambientalistas e residentes da cidade têm protestado, ao longo dos últimos anos, para que o número de navios diminua. Em 2017, 2,7 milhões de passageiros desembarcaram na cidade.







Em 2018, quando o maior cruzeiro do mundo, o Symphony of the Seas, atracou no porto da cidade, foi recebido em protesto por manifestantes.



Gala Pin, uma conselheira da Câmara de Barcelona, afirma que este tipo de turismo não traz praticamente benefícios à cidade: "Na minha opinião, não devíamos ter este tipo de turismo. É como uma praga de gafanhotos. Devoram o espaço público e depois vão-se embora".



Em Veneza, uma das cidades mais afetadas, teve de lidar, recentemente, com um incidente provocado por um navio de cruzeiro que perdeu o controlo e embateu contra um barco turístico. Não foi a primeira vez. Em 2014, um navio de cruzeiro, em colisão, danificou um corredor pedestre.





Em 2016, os venezianos protestaram contra a crescente afluência turística e contra a entrada de vários navios de cruzeiro. O protesto intitulado de No Grandi Navi (Não aos Navios Grandes) consistiu na ocupação do Canal de Giudecca pelos locais em pequenos barcos para bloquear a passagem de cruzeiros.