Lista de "terroristas" aperta cerco regional ao Qatar

Carlos Santos Neves - RTP 09 Jun, 2017

Da lista agora libertada por Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Bahrein constam nomes e entidades "ligados ao Qatar" e "ao serviço de um programa político suspeito" deste pequeno país.



O Qatar, acusam os seus detratores regionais, "afirma, por um lado, combater o terrorismo, mas por outro apoia, financia e dá abrigo a organizações terroristas".



Os países signatários do comunicado difundido nas últimas horas decidiram "catalogar 59 pessoas e 12 entidades". E afiançam que "não pouparão esforços" em matéria de contraterrorismo. A lista integra pessoas e organizações a operar no Egito, Líbia e Bahrein.

De destacar, porém, que pelo menos dois dos nomes terão já sido referenciados internacionalmente como financiadores do terrorismo; de resto, um relatório do Departamento de Estado norte-americano dá conta de ações empreendidas pelas autoridades do Qatar para travar tais atividades."Sem fundamento"

O Qatar já veio refutar o que considera ser um libelo acusatório "infundado".



"O recente comunicado publicado pela Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein e o Egito confirma uma nvez mais acusações infundadas", reagiu em comunicado o Governo qatariota.



"A nossa posição na luta contra o terrorismo é mais forte do que a de muitos dos signatários deste comunicado conjunto", acrescentou Doha.



O Governo do Qatar havia reafirmado, pouco antes da publicação da lista, a recusa de qualquer ingerência na sua política externa, descartando, ao mesmo tempo, o risco de um conflito armado na região.

O cerco diplomático

Foi na passada segunda-feira que Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egito anunciaram um corte de relações diplomáticas com o Qatar. Seguiram-se o Iémen e a Líbia.



Doha foi então acusada de de manter laços com "organizações terroristas e grupos sectários, procurando desestabilizar a região, entre estes a Irmandade Muçulmana, o Daesh e a Al Qaeda".



O mesmo grupo de países, crítico da aproximação das autoridades do Qatar ao Irão - o maior adversário regional dos sauditas -, impuseram entretanto restrições aéreas e fecharam fronteiras terrestres e marítimas ao pequeno emirado.



c/ agências internacionais