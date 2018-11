Airbnb deixa de trabalhar com colonatos israelitas

Paulo Alexandre Amaral - RTP20 Nov, 2018, 17:54 / atualizado em 20 Nov, 2018, 18:22 | Mundo

A decisão da Airbnb de retirar das suas listas a oferta de casas dos colonatos “no território ocupado da Cisjordânia” é uma resolução que coloca a empresa em acordo com as leis internacionais. Apesar de Israel fazer ouvidos de mercador a estas posições, a grande maioria dos países e potências mundiais há muito que classificam de ilegal a introdução de colonatos israelitas em terra palestiniana. Colonatos: território palestiniano sequestrado por Israel para instalar urbanizações. É reclamada pelos palestinianos como parte integrante do seu futuro Estado.





“Nós decidimos que deveríamos remover as ofertas israelitas nos colonatos do território ocupado da Cisjordânia e que estão no centro das disputas entre israelitas e palestinianos”, refere a nota da Airbnb.





A nota não refere em que data a decisão se tornará efectiva, com efeitos práticos, mas no mapa que integra o site da Airbnb não é já possível verificar qualquer oferta de habitação nos territórios da Cisjordânia.

Telavive prepara ofensiva contra Airbnb

Num primeiro momento, o ministro israelita do Turismo, Yariv Levin, deixou uma directiva no sentido de o seu ministério restringir as operações da companhia em Israel. Levin considerou esta decisão de “miserável” e “vergonhosa”, exigindo à Airbnb que pusesse fim ao que diz ser um comportamento discriminatório.





O ministro para os Assuntos Estratégicos, Gilad Erdan, já alargou a frente de batalha. Numa primeira fase, aconselha os colonos israelitas afectados pela decisão a processarem a Airbnb com base numa lei anti-boicote.





Numa segunda fase, a estratégia passa para a frente internacional, com Gilad Erdan a instar as entidades norte-americanas a verificarem se a Airbnb está a incorrer na violação da legislação anti-boicote que existe em 25 Estados norte-americanos. “Esta decisão só pode ser consequência de anti-semitismo ou de rendição ao terrorismo – ou ambos”.

Nas palavras de Erdan, “conflitos nacionais existem um pouco por todo o mundo, pelo que a Airbnb terá de explicar por que escolheu colocar-se neste posicionamento racista contra alguns cidadãos israelitas”.









“Ocupação é ilegal e um crime de guerra”





A Airbnb fez saber que a decisão foi tomada de acordo com várias directivas: uma das quais relativa “à possibilidade de a existência de locais listados [na Cisjordânia] poder estar a contribuir para o sofrimento humano”; outra em que ponderava se “a existência desses locais listados nos territórios ocupados teria relação directa com uma disputa mais intensa na região”. Israel tomou a Cisjordânia, Faixa de Gaza e Jerusalém Oriental na Guerra de 1967 e começou a construir colonatos nos territórios ocupados pouco depois.





Saeb Erekat, o chefe dos negociadores palestinianos, instou a Airbnb a ir mais longe e alargar a decisão às casas e espaços de arrendamento em Jerusalém Oriental.









“Reiteramos o nosso apelo ao Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas para libertar a base de dados das empresas que estão a lucrar com a ocupação dos colonatos israelitas”, acrescentou Saeb Erekat.

De Israel, a estratégia parece ser a de colar a decisão da Airbnb no lote das acções com carácter anti-semita. O conselho dos colonatos acusa a empresa de assumir uma atitude extrema nos colonatos quando nada faz em relação a outros países “nos quais não existe sequer respeito pelos Direitos Humanos”.Quanto aos colonatos da Cisjordânia, Erekat diz que a plataforma electrónica deveria ser mais clara e classificar a ocupação de “ilegal e crime de guerra”.