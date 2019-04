Literalmente. Parlamento britânico mete água

RTP05 Abr, 2019, 15:09 / atualizado em 05 Abr, 2019, 15:12 | Mundo

De acordo com a agência Reuters, os deputados do Parlamento estavam a debater a política tributária, quando começou a entrar água na área reservada à imprensa, forçando o vice-presidente Lindsay Hoyle a suspender a sessão duas horas mais cedo do que era suposto.





Por sua vez, a Câmara dos Lordes continuou a debater o Brexit noutra parte do edifício.





Há quase três anos que reina a discórdia no Parlamento relativamente à saída do Reino Unido da União Europeia. O deputado Justin Madders, que discursava ao som da chuva, disse: “Espero conseguir concluir o meu discurso antes de a chuva parar. Penso que isto é uma espécie de símbolo, sobre até que ponto este parlamento está furado [no original: broken]”, disse.







O Palácio de Westminster, onde estão instaladas as duas Câmaras do Parlamento britânico, tem tido vários problemas nos últimos anos, que têm exigido reparações e manutenções.







A Reuters escreve que estava em curso um plano de milhares de milhões de libras para a restauração do edifício, que exigiria que o Parlamento fosse temporariamente transferido para outro local. No entanto, o processo foi adiado devido a contestações dos deputados contra a mudança temporária.