O primeiro-ministro português está no Chile a assinalar os 50 anos do golpe militar que deu origem à ditadura de Pinochet.

António Costa esteve reunido com presidente chileno esta segunda-feira e salientou a "coincidência feliz" dos cravos vermelhos que hoje foram distribuídos aos convidados, no Chile, mas que são também símbolo do 25 de Abril em Portugal.



Sobre a reunião com Gabriel Boric, António Costa lembrou que o Chile detém uma das maiores reservas mundiais de lítio. O primeiro-ministro português considera importante que haja uma colaboração positiva "para benefício de todos".